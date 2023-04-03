Veljko Milin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Milin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Milin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Milin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Milin 5 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Milin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Milin'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Milin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Milin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad U18
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Veljko Milin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Milin şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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