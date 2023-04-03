Veljko Radovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Radovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Radovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Radovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Radovanovic 28 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Radovanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Veljko Radovanovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Radovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Radovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19
Veljko Radovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Radovanovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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