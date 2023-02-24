Veljko Tamidzija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Tamidzija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Tamidzija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Tamidzija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Tamidzija 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Veljko Tamidžija. şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Tamidzija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veljko Tamidzija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Veljko Tamidzija'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veljko Tamidzija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Tamidzija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Veljko Tamidzija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veljko Tamidzija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar BL

Veljko Tamidzija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Tamidzija şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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