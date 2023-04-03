Veljko Vlajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Vlajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Vlajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Vlajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Vlajic 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Vlajic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Veljko Vlajic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Veljko Vlajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Vlajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Vlajic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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