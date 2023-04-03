Veljko Vlajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Vlajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Veljko Vlajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Vlajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.