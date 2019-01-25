Venezuela Başkan'ı Maduro: "Darbeyi bozguna uğratacağız"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söyledi. Maduro aynı zamanda 'Darbeyi bozguna uğratacağız" ifadelerini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söyledi. Maduro aynı zamanda 'Darbeyi bozguna uğratacağız" ifadelerini kullandı.
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