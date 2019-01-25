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Venezuela Başkan'ı Maduro: "Darbeyi bozguna uğratacağız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söyledi. Maduro aynı zamanda 'Darbeyi bozguna uğratacağız" ifadelerini kullandı.

Venezuela Başkan'ı Maduro: "Darbeyi bozguna uğratacağız"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söyledi. Maduro aynı zamanda 'Darbeyi bozguna uğratacağız" ifadelerini kullandı.

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