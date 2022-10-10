Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar

Venezuela’nın Las Tejerias şehrinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında 22 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise ise kayboldu. Şehir afet bölgesi ilan edilirken 3 günlük yas ilan edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son günlerde sağanak yağışların etkili olduğu Venezuela'nın başkenti Karakas’ın 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde nehir taştı, toprak kayması yaşandı.

Felakette Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in açıklamasına göre 22 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 50'den fazla kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar

"İNSANLARI BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Rodriguez, “Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Venezuela Las Tejerias'da sağanak yağış felaketi getirdi! Toprak kaydı: Ölüler ve kayıplar

ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

ŞEHİR AFET BÖLGESİ OLDU

Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

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