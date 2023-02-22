Venizelos Pentarakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Venizelos Pentarakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Venizelos Pentarakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Venizelos Pentarakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Venizelos Pentarakis 15 Temmuz 2000 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βενιζέλος - Στέφανος Πενταράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Venizelos Pentarakis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Venizelos Pentarakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Venizelos Pentarakis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Venizelos Pentarakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Venizelos Pentarakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Venizelos Pentarakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Venizelos Pentarakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Platanias

5 Temmuz 2021 yılında PAS Lamia

5 Eylül 2022 yılında PAE Chania

27 Ocak 2023 yılında Apollon Pontou

30 Haziran 2023 yılında PAE Chania

Venizelos Pentarakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Venizelos Pentarakis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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