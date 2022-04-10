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Venüs isminin anlamı nedir, Venüs ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Venüs isminin anlamı; Çoban Yıldızı. olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Venüs isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Venüs isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Venüs isminin anlamı nedir, Venüs ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Venüs isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Venüs ismi ne demek, Venüs ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Venüs isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Venüs İsminin anlamı nedir? TDK Venüs anlamı:

Venüs ismi Türk Dil Kurumunda Çoban Yıldızı olarak tanımlanmaktadır.

Venüs İsmi Kuranda geçiyor mu?

Venüs ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Venüs isminin kökeni:

Venüs ismi Fransızca kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 299 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Venüs isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Venüs isminin rengi:

Zümrüt Yeşili

Venüs ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Venüs isminin Harf Analizi Nedir ?

Venüs ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Venüs isminin Numerolojisi Kaçtır?

Venüs ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

E : 6

N : 17

Ü : 26

S : 22

= 98 – Venüs İsminin Numeroloji Toplamı 98’dir.

Venüs isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Venüs ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Venüs isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V: 4   E: 5   N: 5   Ü: 3   S: 1 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Venüs isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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