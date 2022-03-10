Vergi isminin anlamı nedir, Vergi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Vergi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Vergi ismi ne demek, Vergi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Vergi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Vergi İsminin anlamı nedir? TDK Vergi anlamı:

Vergi ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmakatdır.

1. isim Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para:

"Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar." - Burhan Felek

2. isim, mecaz Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

Vergi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Vergi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Vergi isminin kökeni:

Vergi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 52 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Vergi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Vergi isminin rengi:

Bakır

Vergi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Vergi isminin Harf Analizi Nedir ?

Vergi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

V : Devrimci/asi, farklı

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

G : Dirençli, zor hayat dersleri

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Vergi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Vergi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V : 27

E : 6

R : 21

G : 8

İ : 12

= 74 – Vergi İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Vergi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Vergi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Vergi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

V: 4 E: 5 R: 9 G: 7 İ: 9 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Vergi isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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