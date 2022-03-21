Vergi Matrahı ne demek, TDK'ya göre Vergi Matrahı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vergi matrahı ne demek? Vergi matrahı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vergi matrahı kelimesi. Peki vergi matrahı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vergi matrahı nedir, vergi matrahı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VERGİ MATRAHI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vergi matrahı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre vergi matrahı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir vergi döneminde verginin alınacağı meblağ

