Veri Giriş Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Veri Giriş Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Veri giriş araçlarını kullanarak elektronik teçhizatlara, bilgisayarlı veri tabanlarına, elektronik tablolara veya diğer veri havuzlarına kodlanmış, istatistiki, finansal ve diğer sayısal verilerin girişini yapan kişidir.

Veri Giriş Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Veri Giriş Elemanı Maaşları

Veri Giriş Elemanı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Veri Giriş Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir?

Veri Giriş Elemanı Ne İş Yapar?

Veri Giriş Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzeme ihtiyacını belirlemek,

b) Makineyi çalışır duruma getirmek,

c) Yazıcıların sarf malzemelerini değiştirmek,

d) Veri tutmak için faturaları, formları, kayıtları ve diğer dokümanları almak ve kaydetmek,

e) Kaynak malzemelerden alınan sayısal verilerin, kodların ve metinlerin bilgisayar uyumlu depolama ve işleme cihazlarına girişini yapmak,

f) Verilerin doğruluğunu ve tamlığını teyit etmek ve gerektiğinde girilen verileri düzeltmek,

g) Farklı veri tabanı sistemleri ve yazılımları arasında veri alma ve verme işlemleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Veri Giriş Elemanı Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Klavye Kullanan Operatörlerdir.

Veri Giriş Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Veri Giriş Elemanı mesleğinin meslek kodu 4132.10 olarak belirlenmiştir

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