Vesair ne demek, TDK'ya göre Vesair kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vesair ne demek? Vesair TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vesair kelimesi. Peki vesair ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vesair nedir, vesair kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VESAİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vesair kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vesair kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vesair kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diğer



VESAİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Banyo, tuvalet, vesair kısımlar, o ne temizlik, o ne genişlik, insanın yüzüne gülen o ne ferahlıktı.

