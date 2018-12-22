İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-2 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-2 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Ferhat Büyükpamukçu xx

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez xx, Erce xx, Gonzales xx, Ecem xx, Nikolaeva xx, Aybüke xx, Ezgi xx, Seda xx, Ceyda xx, Gözde xx, Derya xx, Sedef xx, Duygu xx, Brayelin xx

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Kameroğlu Beylikdüzü: Melisa xx, Simay xx, Simone xx, Ergül xx, Kelly xx, Bahar xx, Zekiye xx, Deniz xx, Andrea xx, Ayşegül xx, Sabriye xx, Seray xx, Melis xx, Ceyda xx

Başantrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: (25-17), (12-25), (25-23), (15-25), (6-15)

Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.