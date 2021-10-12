Vesvese ne demek, TDK'ya göre Vesvese kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vesvese ne demek? Vesvese TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vesvese kelimesi. Peki vesvese ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vesvese nedir, vesvese kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VESVESE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vesvese kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vesvese kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vesvese kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuruntu



VESVESE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Etrafı su olduğu için acaba kökünü bırakıp yüzüverir mi diye içime bir vesvese girer.



VESVESE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- vesveseye düşmek

