Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu kimdir? Neden tepki aldı? Tugay İnanoğlu hakkındaki kötü yorumlar neler?

Exxen platformunda yayına başlayacak olan Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programı sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Onlarca hayvanın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu'nun Exxen platformunda yer alması büyük tepki çekti. Peki; Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tugay İnanoğlu programı neden tepki aldı?

TUGAY İNANOĞLU KİMDİR?

İnanoğlu Veteriner Kliniği, 2018 yılında Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu tarafından İstanbul'da kuruldu.

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''1 Ocak’ta Exxen’deyiz ? Harika hikayelerle içinizi ısıtacak bir program geliyor !'' dedi. İnanoğlu'nun Exxen’de yer alacak olması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

TUGAY İNANOĞLU NEDEN TEPKİ ALDI?

Bir Twitter kullanıcısı, ''2 yıl önce babasının ruhsatsız eğitim merkezinde 50 tane köpek boğularak öldü. Bence bir daha düşünün sevimli dostlarınızın yanında mı değil mi?'' paylaşımında bulunarak Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu'nun Exxen'de olmasına tepki gösterdi.

Başka bir kullanıcı da, ''Yaşasın evcil hayvanların eğitimi ve bakımı ile ilgili harika bir program gelmiş? Ruhsatsız çiftliğinde onlarca köpeği ihmali sayesinde ölüme terk ettikten sonra üstüste yığıp toplu mezara gömüp ailelerine 2gün sonra haber veren sunucumuzun sunacağı programı sakın kaçırmayın ?'' paylaşımı yaptı.

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