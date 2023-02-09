Veysi İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Veysi İpek'in biyografisi

Televizyon muhabirleri arasında önemli bir kişi olan Veysi İpek, yapmış olduğu haberlerle izleyicilerin dikkat çekmektedir. Peki Veysi İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir. İşte Veysi İpek'in biyografisi

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Veysi İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Haber Türk muhabiri Veysi İpek'in biyografisi

HaberTürk muhabiri Veysi İpek başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Veysi İpek, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Veysi İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Veysi İpek'İn biyografisi haberimizde...

VEYSİ İPEK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Veysi İpek,1976 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk orta ve liseyi Diyarbakır’da okudu. Radyo TV Bölümü Mezunu olan İpek, gazeteciliğe 1993 yılında İhlas Haber Ajansında başladı. 1997 Yılında Ali Kırca yönetimindeki ATV Haber Merkezi’nin Diyarbakır Bürosu’nda 5 yıl çalıştı. Star TV’ye 2001 yılında Diyarbakır Temsilcisi olarak görev verildi. 2003 yılında Manşet adlı bir gazete çıkardı. Daha sonra sırasıyla Güneydoğu Ekspres ve Star Gazetesi’nde muhabir olarak görev yaptı. 15 Aralık 2008 yılında Habertürk Gazetesi’nde başladı ve koşa süre sonra Diyarbakır Büro şefi olarak görevlendirildi. 2019 Yılında aynı gruptaki Habertürk TV muhabiri olarak başladı. 26 Yıllık meslek hayatında İran’ın yanı sıra Irak, Suriye’de haber takibi yaptı. Savaş ve operasyonlar ile iç savaşları takip ederken çok sayıda uluslararası habere imza attı. Çok sayıda haber dosyalar hazırladı. Sivillerin zarar gördüğü bombalı tuzaklanmış saldırılarda kurtuldu, o anları görüntüleyerek tarihe not düştü.

Veysi İpek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? Haber Türk muhabiri Veysi İpek'in biyografisi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına 2012 yılında seçildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak 2 dönem görev yaptı. Basın Konseyi Yüksek İstişare Kurulu üyesi görevini yürütüyor. Mehmet Veysi İpek, evli 2 çocuk babasıdır. Veysi İpek, Hber Türk Diyarbakır temsilciliğini yürütmektedir.

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