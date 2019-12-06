Vibratör nedir? Vibratör ne amaçla üretildi? Tarihçesi ne?​​​​​​​

Vibratör nedir? Vibratör ne amaçla üretildi? soruları seks oyuncağı ile ilk kez karşılaşanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, vibratörün tarihçesi ne? İşte, detaylar...

VİBRATÖR NEDİR?

Vibratör vücutta vibrasyon etkisi ile sinirleri etkiliyerek rahatlama ve memnuniyet duygusu sağlayan bir alettir. Bazı vibratörler erotik tahrik yapmak üzere vücuttaki erojen bölgeleri tahrik edecek şekilde tasarlanmışlardır.

Vibratörler Victoria döneminde doktorlar histeri tedavisinde kullanılması için icat etmişlerdi. İlginçtir ama vibratörlerin ilk kullanılmaya başlandığı dönemde amaçları arasında cinsel zevk vermek yoktu. Bu aletler daha çok histeri, baş ağrısı, anksiyete, öfke ve mide rahatsızlıklarının tedavisi için kullanılıyordu. Bunun sebebi, bu rahatsızlıkların kadınların rahmiyle ilişkilendiriliyor oluşu ve histeri nöbetlerinin orgazm yoluyla tedavi edilerek kadını sağlığına kavuşturabileceğine duyulan inançtı...

VİBRATÖR NE AMAÇLA ÜRETİLDİ?

1800’lerin sonuna kadar histeri, ateşten sonra en yaygın hastalık olarak görüldü. Amerikalı tarihçi Rachel P. Maines’e göre bunun sebebi, vajinasına penisi kabul eden kadının orgazm olamayacağına inanılmasıydı. Ancak bugün kadınların yüzde 30’unun vajinal orgazm yaşadığı biliniyor.

Bu dönemde histeri tedavisi için, doktor muayenehanelerinde bazen bir saati bulan seanslar uygulandı. Kadın, merkezinde titreşimli bir top bulunan bir masaya yatıyordu. Masanın merkezindeki titreşimi sağlayan makine, yakılan kömürle ya da bir pedal yardımıyla çalışıyordu. Diğer modelde ise masa, zincirle tavana bağlanmıştı. Bu seanslarda kadınları orgazma ulaştırmak için ebeler görevlendirilmekteydi.

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1910 tarihli Women’s Home Companion dergisinde yayınlanan bir inceleme, bu elektronik cihazdan “sonsuz gençliğin özeti” diye bahsediyordu. Yorumlardan biri de şöyleydi: “Onun sayesinde gençliğin bütün zevklerini ve heyecanlarını hissedeceksiniz.”