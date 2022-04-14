Vicahen ne demek, TDK'ya göre Vicahen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Vicahen ne demek? Vicahen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi vicahen kelimesi. Peki vicahen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre vicahen nedir, vicahen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VİCAHEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Vicahen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Vicahen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre vicahen kelimesi anlamı şu şekildedir:

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