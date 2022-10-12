Vicdan ve merhamet yoksunu şahıs, kulübedeki köpeği yakarak öldürdü!

İzmir'in Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre içerisinde Şila isimli bir köpek bulunan kilitli kulübe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından üzerine alkol dökülerek ateşe verildi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAHİBİ ŞİKAYETTE BULUNDU

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, meydana gelen yangında köpeğin telef olduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrası köpeğin sahibi emniyete giderek köpeğini yakıp ölmesine sebep olan kişinin bulunması için şikayette bulundu.

Haberin Devamı

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Yaşanan olay sonrası Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fevziye Özkan, konuyla ilgili İnstagram hesabından: “Adeta kanımız dondu. Dün cani ruhlu biri neredeyse kent merkezi sayılacak bir yerdeki demir kafes içindeki sahipli köpeğin üzerine alkol dökerek yaktı. Maalesef köpek kurtarılamadı. Köpeğin sahibinin emniyete giderek şikâyetçi olduğunu öğrendik. Bu cinayeti işleyen şahsın bir an evvel bulunup cezalandırılmasını, akıl sağlığı açısından da esaslı bir psikolojik tedavi görmesini talep ediyoruz.” şeklinde bir paylaşım yaptı.