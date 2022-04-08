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Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, son bir ayda zehirlendikleri öne sürülen 20 kedi ve köpek ölü bulundu. Gelen şikayetler üzerine jandarma harekete geçti.

Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!

Pamukkale Mahallesi'nde son bir ayda 20 kedi ve köpek, iddiaya göre zehirlenerek öldürüldü.

Hayvanseverler, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Jandarma şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

SON ANDA KURTARILDI

Sokakta zehirlenen bir kediyi Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek, son anda hayatını kurtaran Sadi Başer isimli hayvansever, "Beslediğim sokak kedilerinden birini zehirlenmiş olarak buldum. Tedavi olmasını sağlayıp, kurtardım. Ancak, zehirlenen diğer can dostları kurtaramadık. Jandarmaya bunu yapan kişileri arıyor. Valimiz de bu işin üzerinde duruyor. Biraz vicdan sahibi olan biri bunu yapmaz.

Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!

Bu hayvanları katletmek vicdana sığmaz. Bir üst sokakta da peş peşe 15'e yakın hayvanın zehirlendiği duyduk. Bu işin sonu nereye gidecek belli değil. Canı sıkılan birinin zehirle hayvanları öldürmesi bizim de canımızı acıtıyor. Bir an önce bunu yapan kişi ya da kişiler bulunmalı" diye konuştu.

Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!

"AĞLADILAR"

Halil Tekin ise "Bahçedeki köpeğimizin önüne zehirli yiyecek atmışlar. Onu yemiş, bahçede ölüsünü bulduk. Çok seviyorduk, çok üzüldük. Ailemizden biriydi. Torunlarım ağladı. Jandarmaya şikayette bulunduk. Hayvanları zehirleyen kimse bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Vicdan yoksunu şahıslar 20 cana kıydı! Denizli'de kedi ve köpekler zehirlenerek öldürüldü!​​​​​​​

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Ozan Orpak da "Burada yaşanan hayvan katliamı ciddi anlamda vicdanları yaralamıştır" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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