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  3. Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

Kırşehir'de vicdansızlar yavru kurtları annelerinden ayırarak doğal ortamlarından kopardı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, yavru kurtları koruma altına alırken, onları doğal ortamlarından alıkoyan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

Henüz yavruyken annelerinden ayrıldılar. Kurt yavruları acımasız insanlar tarafından doğal ortamlarından koparılarak kafese konuldu. 

ZANLI HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, Kervansaray Dağı'nın Mucur ilçesi sınırlarında kalan bölümünde annelerinden koparılan kurt yavrularının merkeze bağlı bir köye getirildiği ihbar üzerine harekete geçti. Yavruları annelerinden koparan M.K. hakkında idari işlem başlatan ekipler, el konulan hayvanları bakım ve beslenmeleri için Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

YENİDEN DOĞAYA SALINACAKLAR

Kurt yavruları doğada yaşayacak duruma geldikten sonra yeniden bulundukları ortama bırakılacak. Yetkililer, yaban hayvanları ve türevlerinin doğadan izinsiz toplanması, alıkonulması, yavru ve yumurtalarının alınmasının Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak olduğunu belirtti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

Vicdansızlar, annelerinden ayırdı! Kırşehir'de doğal ortamından koparılan iki kurt yavrusu korumaya alındı

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