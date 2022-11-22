Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, Sumbas yolu üzerinde eşi ile birlikte yürüyüşe çıkan Yılmaz Aslan isimli kişi, yürüyüş yaptığı sırada konteynırdan gelen ses üzerine biraz yürüdükten sonra 4 yavru köpeğin çuvala koyularak çöpe atıldığı gördü.

ÇUVALA KOYUP ÇÖPE ATMIŞLAR

Çuvalın içerisinde bir canlının hareket ettiğini fark eden Yılmaz Aslan, açtığında çuvalın içerisinde 4 adet yavru köpek olduğunu fark etti. Polisi arayan Yılmaz Aslan çöpe atılmış 4 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri yavru köpekleri koruma altına alarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

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"DÜNYA HER KADAR İNSANALRINSA HAYVANLARIN DA"

Köpekleri çöpe atılmış çuval içerisinde bulan Yılmaz Aslan, “Sabah eşimle beraber yürüyüşe çıkmıştım. Buradan geçerken köpek sesini duydum. Biraz tedirgin oldum. Gittim çuvalı açınca köpek yavrularının atıldığını gördüm. Çuvalın ağzını açtım. Polisi aradım HAYDİ ekibi geldi köpekleri aldı barınağa götürdü. Bu 4 yavru köpeği kurtardığım için mutluyum ayrıca insanların bu kadar bencil olmasını kınıyorum. Çünkü bu dünya her ne kadar insanlarınsa hayvanların da” şeklinde konuştu.