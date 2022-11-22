Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!

Osmaniye'nni Kadirli ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yürüyüşe çıktığı esnada konteynırdan gelen sesle iç sızlatacak bir görüntüyle karşılaştı.

YAYINLAMA
Google News
Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, Sumbas yolu üzerinde eşi ile birlikte yürüyüşe çıkan Yılmaz Aslan isimli kişi, yürüyüş yaptığı sırada konteynırdan gelen ses üzerine biraz yürüdükten sonra 4 yavru köpeğin çuvala koyularak çöpe atıldığı gördü.

Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!

ÇUVALA KOYUP ÇÖPE ATMIŞLAR

Çuvalın içerisinde bir canlının hareket ettiğini fark eden Yılmaz Aslan, açtığında çuvalın içerisinde 4 adet yavru köpek olduğunu fark etti. Polisi arayan Yılmaz Aslan çöpe atılmış 4 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri yavru köpekleri koruma altına alarak Kadirli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!

"DÜNYA HER KADAR İNSANALRINSA HAYVANLARIN DA"

Köpekleri çöpe atılmış çuval içerisinde bulan Yılmaz Aslan, “Sabah eşimle beraber yürüyüşe çıkmıştım. Buradan geçerken köpek sesini duydum. Biraz tedirgin oldum. Gittim çuvalı açınca köpek yavrularının atıldığını gördüm. Çuvalın ağzını açtım. Polisi aradım HAYDİ ekibi geldi köpekleri aldı barınağa götürdü. Bu 4 yavru köpeği kurtardığım için mutluyum ayrıca insanların bu kadar bencil olmasını kınıyorum. Çünkü bu dünya her ne kadar insanlarınsa hayvanların da” şeklinde konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şişli'de inşaatın duvarı çöktü! Gelen ses mahalleliyi sokağa döktü!
Şişli'de inşaatın duvarı çöktü! Gelen ses mahalleliyi sokağa döktü!
İŞKUR'dan, usulsüzlük açıklaması: soruşturma kurumumuzun bilgisi dahilindedir
İŞKUR'dan, usulsüzlük açıklaması: soruşturma kurumumuzun bilgisi dahilindedir
İŞKUR ihalelerini FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı firmalar almış
İŞKUR ihalelerini FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı firmalar almış
Adalet Bakanlığı: 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır
Adalet Bakanlığı: 78 ilde icra dairesi açılmamaktadır
Son Haberler
Osman Gökçek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli midir? Biyografisi
Osman Gökçek kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli midir? Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Biyografisi
Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!
Vicdansızlığın böylesi! Sesin geldiği yöne yürüyen vatandaş yürek yakan görüntüyle karşılaştı!
KRT Sunucusu Çiğdem Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Biyografisi
KRT Sunucusu Çiğdem Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Biyografisi
İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!
İstanbul Fatih'te mide bulandıran olay! Tramvayda tacize kalkışan Iraklı, tekme tokat dövüldü!
Antalya'da çıkan hortumda muz ağaçları ve meyvelerİ zarar gördü.
Antalya'da çıkan hortumda muz ağaçları ve meyvelerİ zarar gördü.
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilmişti! Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den iddialara fotoğraflı yanıt
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
Şeb-i Arus nedir, ne demektir? 2022 Şeb-i Arus haftası ne zaman?
2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler...
2023'te evlilik düşünenler buraya! Bu tarihlere dikkat! İşte uzmanların imza atmak için uygun değil dediği o tarihler...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Beyzanur’un şüpheli ölümüne ilişkin rapor açıklandı
Beyzanur’un şüpheli ölümüne ilişkin rapor açıklandı
Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ Çorlu'da dolu yağışı etkili oldu
Meteoroloji uyarmıştı! Tekirdağ Çorlu'da dolu yağışı etkili oldu
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"