Victor Adigun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Adigun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Adigun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Adigun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Adigun 11 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Ayodele Adigun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Adigun Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Adigun'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Adigun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Adigun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Kwara United
Victor Adigun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Adigun şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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