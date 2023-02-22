Victor Arikpo Eteng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Arikpo Eteng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Arikpo Eteng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Arikpo Eteng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Arikpo Eteng 8 Haziran 1999 tarihinde Ugep şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Arikpo Eteng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Trust FC yapmaktadır. Victor Arikpo Eteng, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Arikpo Eteng'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Arikpo Eteng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Arikpo Eteng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
5 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz
1 Aralık 2021 yılında Plateau United
8 Ekim 2022 yılında Remo Stars FC
Victor Arikpo Eteng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Arikpo Eteng şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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