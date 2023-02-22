Victor Arong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Arong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Arong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Arong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Arong 9 Eylül 2004 tarihinde Cross River şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Arong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Victor Arong, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 6 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Arong'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Arong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Arong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Drogheda U19
6 Mayıs 2022 yılında Drogheda United
Victor Arong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Arong şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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