Victor Dawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Dawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Dawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Dawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Dawa 26 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Ezekiel Dawa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Dawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Dawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Dawa'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Dawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Dawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Dawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Dawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2018 yılında Midtjylland U19

20 Temmuz 2019 yılında FC Fredericia

31 Aralık 2019 yılında Midtjylland U19

31 Ocak 2020 yılında Ringköbing IF

30 Haziran 2020 yılında Midtjylland U19

1 Ağustos 2020 yılında FCM Reserves

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2022 yılında Wikki Tourists

1 Kasım 2022 yılında Gombe United

Victor Dawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Dawa şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.