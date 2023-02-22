Victor Denis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Denis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Denis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Denis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Denis {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Denis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Denis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Denis'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Denis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Denis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Kano Pillars
14 Ekim 2022 yılında Nasarawa United
Victor Denis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Denis şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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