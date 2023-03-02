Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Garcia 1 Ocak 1997 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor García Raja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Victor Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Garcia'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Torre Levante

1 Temmuz 2018 yılında Depor Fabril

26 Temmuz 2019 yılında Valladolid Prom

1 Ağustos 2020 yılında Real Valladolid

6 Ağustos 2020 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2021 yılında Real Valladolid

27 Ağustos 2021 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

16 Ağustos 2022 yılında Alcorcón

Victor Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Garcia şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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