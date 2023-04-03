Victor Gorny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Gorny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Gorny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Gorny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Gorny 17 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Gorny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Gorny'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Gorny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Gorny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Gorny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Gorny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında JFV Calenb. U17

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2021 yılında Hannover 96 II

Victor Gorny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Gorny şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Gorny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JFV Calenberger Land (-2018), Hannover 96 (2018-2021)

Almanya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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