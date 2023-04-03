Victor Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Henrique 27 Nisan 2003 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Henrique Cardoso Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Victor Henrique'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Victor Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Aralık 2021 yılında EC Vitória U20
1 Şubat 2023 yılında Palmeiras U20
Victor Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Henrique şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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