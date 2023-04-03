Victor Michell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Michell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Victor Michell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Michell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.