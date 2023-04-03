Victor Michell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Michell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Michell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Michell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Michell 8 Mart 2003 tarihinde Santa Inês şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Michell Mendonça Costa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Michell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Michell'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Victor Michell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Michell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2021 yılında Atlético-MG U20
23 Eylül 2021 yılında Santos FC U20
17 Şubat 2023 yılında Betim Futebol
1 Mart 2023 yılında Santos FC U20
Victor Michell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Michell şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Betim Futebol (MG) (2019), Sociedade Esportiva Palmeiras (2020), Clube Atlético Mineiro (2021), Santos Futebol Clube (2021-2023)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.