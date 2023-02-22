Victor Okoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Okoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Okoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Okoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Okoro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Onyeka Okoro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Okoro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Okoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Okoro'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Okoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Okoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Nasarawa United
13 Eylül 2021 yılında Wikki Tourists
Victor Okoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Okoro şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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