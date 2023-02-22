Victor Osuagwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Osuagwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Osuagwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Osuagwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Osuagwu 5 Aralık 2003 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Uchechukwu Osuagwu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Osuagwu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Osuagwu'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Osuagwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Osuagwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Osuagwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Osuagwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Right2Win SA

30 Mart 2022 yılında Slavia Prag B

Victor Osuagwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Osuagwu şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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