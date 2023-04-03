Victor Sala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Sala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Sala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Sala 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Sala Climent şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Sala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Sala'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Victor Sala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Sala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Alzira U19
1 Temmuz 2021 yılında Almería Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B
Victor Sala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Sala şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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