Victor San Bartolome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor San Bartolome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor San Bartolome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor San Bartolome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor San Bartolome 26 Ekim 1999 tarihinde Barakaldo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor San Bartolomé Prieto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor San Bartolome Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor San Bartolome, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor San Bartolome'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor San Bartolome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor San Bartolome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor San Bartolome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor San Bartolome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Athletic

20 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo B

Victor San Bartolome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor San Bartolome şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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