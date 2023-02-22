Victor Sochima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sochima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Sochima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Sochima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Sochima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sochima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Sochima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sochima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Sochima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Sochima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Sochima 8 Ocak 1999 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Sochima Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACFA yapmaktadır. Victor Sochima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Sochima'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Sochima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Sochima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jigawa

18 Ağustos 2021 yılında Rivers United

Victor Sochima kimdir

Victor Sochima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Sochima şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Sochima nereli

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