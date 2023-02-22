Victor Stina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Stina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Stina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Stina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Stina 20 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Stînă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Stina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Victor Stina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Stina'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Stina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/victorstina10

http://www.facebook.com/Victor-Stina-642981589151948/

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Victor Stina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Stina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Stina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Stina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zimbru Chisinau

21 Eylül 2018 yılında Astra Giurgiu

1 Mart 2019 yılında Milsami

31 Aralık 2019 yılında Astra Giurgiu

10 Mart 2020 yılında Sfintul Gheor.

1 Ocak 2022 yılında Panserraikos

Victor Stina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Stina şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Stina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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