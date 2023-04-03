Victor Tire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Tire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Victor Tire kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Tire ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.