'Vida Loca'yla dikkatleri üzerine çeken Kerimcan Durmaz'ın Didem Soydan'la dansı tepki çekti! İkinci Edis - Zeynep vakası!

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Peşimde şarkısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen Kerimcan Durmaz, aylardır üzerinde çalıştığı ve merakla beklenen ikinci şarkısı 'Vida Loca'yı dün gece çıkardı. İspanyolca "çılgın hayat" anlamına gelen "Vida Loca" adlı şarkı, tıpkı "Peşimde" gibi Kerimcan Durmaz'ın İngilizce konuşmasıyla açılıyor.

UÇAK OLAYINI HATIRLATTI

Klibin son sahnesinde Kerimcan Durmaz tıpkı "Peşimde" gibi bir ters köşe yaparak uçak tuvaletinde bitiriyor. Uçak olayını hatırlatan Durmaz, kendi geçmişine büyük bir gönderme yapıyor.

KUTLAMADA OLAY YARATAN DANS

Klibinin kutlamasını yapan Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından model Didem Soydan'la olan yaptığı dansı paylaşması olay yarattı.

Burak Deniz'den geçtiğimiz haftalarda ayrılan Didem Soydan'ın Kerimcan Durmaz'la yaptığı dans sosyal medya kullanıcıları tarafından hoş karşılanmadı. Fazla samimi olan ikilinin bu görüntüsü akıllara Zeynep Bastık ve Edis'in dansını getirdi.