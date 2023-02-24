Vidak Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidak Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vidak Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vidak Samardzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.