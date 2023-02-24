Vidak Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidak Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vidak Samardzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vidak Samardzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vidak Samardzic 2 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vidak Samardzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. Vidak Samardzic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vidak Samardzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vidak Samardzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vidak Samardzic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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