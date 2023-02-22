Vidar Orn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidar Orn Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vidar Orn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vidar Orn Kjartansson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vidar Orn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidar Orn Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vidar Orn Kjartansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vidar Orn Kjartansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vidar Orn Kjartansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vidar Orn Kjartansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vidar Orn Kjartansson 11 Mart 1990 tarihinde Selfoss şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Viðar Örn Kjartansson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vidar Orn Kjartansson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Vidar Orn Kjartansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vidar Orn Kjartansson'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vidar Orn Kjartansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vidar Orn Kjartansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vidar Orn Kjartansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vidar Orn Kjartansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2006 yılında Selfoss

20 Şubat 2009 yılında ÍBV

16 Mayıs 2010 yılında Selfoss

3 Mart 2013 yılında Fylkir

1 Ocak 2014 yılında Vålerenga

20 Ocak 2015 yılında JS Guoxin Sainty

27 Ocak 2016 yılında Malmö FF

30 Ağustos 2016 yılında M. Tel Aviv

31 Ağustos 2018 yılında Rostov

18 Mart 2019 yılında Hammarby

16 Temmuz 2019 yılında Rostov

20 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

11 Ocak 2020 yılında Rostov

27 Ocak 2020 yılında Y. Malatyaspor

3 Ağustos 2020 yılında Rostov

10 Eylül 2020 yılında Vålerenga

1 Ağustos 2022 yılında Atromitos Athen

Vidar Orn Kjartansson kimdir

Vidar Orn Kjartansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vidar Orn Kjartansson şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UMF Selfoss

Vidar Orn Kjartansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 9 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 4 gol atmıştır.

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Vidar Orn Kjartansson nereli

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