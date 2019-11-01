Videoyu gören gözlerine inanamadı! Michael Jackson yaşıyor mu?

Pop müziğin kralı Michael Jackson’ın ölümü üzerinden 10 yıl geçse de, hayranlarından bazıları ünlü sanatçının hâlâ hayatta olduğuna inanıyor.

Hayranların bu teorilerine kaynak gösterdiği videolara bir yenisi daha eklendi.

İspanyol şarkıcı Sergio Cortes, sosyal medyada bir görüntü paylaşarak Tayland’daki konseri hakkında bilgi verdi.

Michael Jackson yaşıyor mu?

23 Aralık’ta Pattaya’daki etkinliğe herkesi çağıran Cortes, “Bütün Michael Jackson hayranlarına merhaba. 23 Aralık’ta gelin ve performansımı izleyin. Hepinizi çok seviyorum, umarım orada görüşürüz” dedi.

Video Cortes’in de beklediğinden daha hızlı yayılırken, Jackson hayranları bir kez daha ünlü sanatçının hayatta olduğu yolundaki teorilerini sosyal medyada paylaştı.

Bir Jackson hayranı, “Michael yaşıyor, biliyordum” derken, bir diğeri ise “Başka bir kimlikle hayatını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.