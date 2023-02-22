Vieirinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vieirinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vieirinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vieirinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vieirinha 24 Ocak 1986 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Adelino André Vieira de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vieirinha Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Vieirinha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 31 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Vieirinha'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vieirinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vieirinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vieirinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vieirinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1997 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 1999 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2001 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2003 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2005 yılında FC Marco

16 Ocak 2006 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2006 yılında FC Porto

1 Temmuz 2007 yılında Leixões

30 Haziran 2008 yılında FC Porto

1 Temmuz 2008 yılında PAOK

30 Haziran 2009 yılında FC Porto

1 Temmuz 2009 yılında PAOK

3 Ocak 2012 yılında Wolfsburg

31 Ağustos 2017 yılında PAOK

Vieirinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vieirinha şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vieirinha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vitória Guimarães SC, FC Porto

Portekiz takımında 11 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Eylül 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 13 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 10 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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