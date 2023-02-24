Viktor Csorg%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Csorg%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Csorg%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Csorg%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Csorg%C5%91 2 Temmuz 2001 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Csorg%C5%91 Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Csorg%C5%91, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Csorg%C5%91'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Csorg%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Csorg%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Csorg%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Csorg%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2018 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2020 yılında Honvéd II

12 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

Viktor Csorg%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Csorg%C5%91 şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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