Viktor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor İvanov 2 Mart 1997 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Бориславов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor İvanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Viktor İvanov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Pleven

Viktor İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor İvanov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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