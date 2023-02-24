Viktor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor İvanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Viktor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor İvanov 2 Mart 1997 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Бориславов Иванов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor İvanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Viktor İvanov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Pleven

Viktor İvanov kimdir

Viktor İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor İvanov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Viktor İvanov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Haris Dzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Dzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haris Dzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Dzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Shabanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shabanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Shabanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shabanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faik Selman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faik Selman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faik Selman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faik Selman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Dala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Dala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"