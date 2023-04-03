Viktor Kanizaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kanizaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Kanizaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Kanizaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Kanizaj 2 Şubat 2003 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Viktor Kanižaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Kanizaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Viktor Kanizaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Viktor Kanizaj'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Kanizaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Kanizaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Kanizaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Kanizaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2014 yılında NK Cakovec Jgd

7 Ağustos 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

Viktor Kanizaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Kanizaj şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Viktor Kanizaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 3 gol atmıştır.

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