Viktor Klonaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Klonaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Klonaridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Klonaridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Klonaridis 28 Temmuz 1992 tarihinde Seraing şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βίκτωρ Κλωναρίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Klonaridis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Viktor Klonaridis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Klonaridis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Klonaridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Klonaridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Viktor Klonaridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Klonaridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AEK Atina

3 Temmuz 2012 yılında LOSC Lille

31 Ocak 2013 yılında Mouscron

30 Haziran 2013 yılında LOSC Lille

2 Eylül 2013 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2016 yılında Lens

30 Ocak 2017 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2017 yılında Lens

1 Temmuz 2017 yılında AEK Atina

7 Temmuz 2020 yılında APOEL Nikosia

17 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

Viktor Klonaridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Klonaridis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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