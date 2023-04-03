Viktor Kozyrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kozyrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Kozyrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Kozyrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Kozyrev 15 Kasım 2002 tarihinde Smolensk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Козырев Виктор Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Kozyrev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Star yapmaktadır. Viktor Kozyrev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Kozyrev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Kozyrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Kozyrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Kozyrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Kozyrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Akademia Zenit

1 Ocak 2020 yılında Zenit II

1 Temmuz 2020 yılında Rostov II

31 Temmuz 2020 yılında Smolensk

31 Ağustos 2021 yılında Ural 2

Viktor Kozyrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Kozyrev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

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