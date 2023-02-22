Viktor Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Lukic 6 Ekim 2000 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Лукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Lukic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Armor Sport Management yapmaktadır. Viktor Lukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Lukic'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Brodarac U17

1 Temmuz 2016 yılında Brodarac U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Brodarac

2 Eylül 2019 yılında Čukarički

1 Şubat 2020 yılında Radnik

10 Ocak 2023 yılında Diagoras

Viktor Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Lukic şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rad, FK Čukarički, FK Partizan, FK Brodarac

Sırbistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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