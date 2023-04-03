Viktor Nikolaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Nikolaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Nikolaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viktor Nikolaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viktor Nikolaev 25 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ніколаєв Віктор Романович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viktor Nikolaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rukh Lviv U19 futbol takımında oynamaktadır. Rukh Lviv U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Viktor Nikolaev'nin Rukh Lviv U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Viktor Nikolaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viktor Nikolaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viktor Nikolaev şuan Rukh Lviv U19 takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.